"Разговор с правительством о продлении постановления № 1073 был еще перед началом летнего сезона. И тогда было предложено, в зависимости от итогов лета, вернуться к этой теме осенью. Самое позднее, в среду, письма пойдут в правительство. Мы их согласовали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), на наблюдательном совете "Турпомощи" и с рядом других некоммерческих туристических организаций", — рассказал он.

Как отметил Осауленко, предполагалось, что к 2022 году международный туризм будет почти полностью восстановлен, и большинство российских туристов отправится на отдых в желанные страны.

"Постановление было направлено на то, чтобы дать отсрочку на эти 1,5 года до нормализации эпидемиологической обстановки в мире. К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы: целые регионы по-прежнему закрыты, например, страны Юго-Восточной Азии, большинство стран Европы. И в ближайшие 2-3 месяца ситуация вряд ли изменится", — сказал эксперт.

По его словам, в этой ситуации туристы начнут обращаться в суд, туркомпании начнут банкротиться. При этом уплаченные за туры деньги останутся у партнеров, они не вернутся к туристам.

"Мы защищаем не только туроператоров, но, в первую очередь, и туриста. Потому что кроме судебного решения, ничем материально не подкрепленного, он ничего не получит. Если же постановление об отсрочке продлить, то у путешественника остаются причины рассчитывать на то, что тур будет осуществлен без каких-либо доплат на протяжении 2022 года", — пояснил Осауленко.

Он также уточнил, что аналогичное постановление было принято у авиакомпаний, но там отсрочка составила три года.

"Себестоимость тура до 70% определяется авиаперевозкой. И наши авиакомпании тоже не торопятся компенсировать туроператорам те денежные средства, которыми были оплачены билеты и блоки мест", — сказал эксперт.

В соответствии с постановлением правительства №1073 туроператоры обязаны исполнить обязательства по турам, приобретенным до 31 марта 2020 года и перенесенным из-за пандемии, или вернуть за них деньги до 31 декабря 2021 года. Ранее Ростуризм сообщил, что задолженность по отмененным в 2020 году турам к августу 2021 года сократилась с 44 до 7 млрд рублей.