Как напоминают в компании, закрытые границы, длинные майские праздники и множество мероприятий привели к росту турпотока в Петербург, особенно в мае-июне.

"Пик туристического сезона в этом году ожидаемо сместился с традиционных июля-августа на май-июнь. В июне наблюдался значительный рост цен по сравнению с доковидным 2019 годом во всех сегментах, за исключением среднего (3*). Отдельно стоит отметить люксовый сегмент, который отличился одновременно рекордной ценой и антирекордным спросом: средняя стоимость номера достигла этим летом максимума c 2006 года – 44,3 тыс. руб. В июне тарифы в таких отелях достигали 88 тыс. рублей", — сообщает пресс-служба JLL.

При этом до пандемии, в июне 2019 год, средний тариф в люксовых отелях составлял 54 тыс.

В компании отмечают, что загрузка брендированных отелей Петербурга остается значительно ниже, чем в период до пандемии. С мая по август она составила 53% (в 2020 году этот показатель был 27%).

Эксперты JLL считают неверным объяснять рост тарифов только проведением Чемпионата мира по футболу. Свой вклад внесли также Петербургский экономический форум и фестиваль «Алые паруса». Кроме того, на повышение цен влияет отсутствие иностранных туристов и экскурсионных групп, делового туризма.

"В ограниченном объеме представлены только индивидуальные гости, которые, как правило, бронируют номера по самым высоким тарифам", — пояснила руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.

Часть мастей Чемпионата мира по футболу 2020 прошли в Петербурге с 11 июня по 11 июля. Кроме того, со 2 по 5 июня в городе прошел Петербургский международный экономический форум, а 25-26 июня – праздник выпускников "Алые паруса".