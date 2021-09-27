Никуда не выезжали за последние пять лет 79% российских граждан.

Как следует из данных социологов, эти цифры практически не изменились с 2020 года. Тогда 22% россиян сообщили, что за последние пять лет выезжали за рубеж, а 78% сказали, что не выезжали.

В ходе того же опроса 2% сообщили, что отдохнули за рубежом прошедшим летом. Самым популярным направлением выезда стали Абхазия, Турция, Кипр, Казахстан, Армения и Белоруссия.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 16 сентября 2021 года, в нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.