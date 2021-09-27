"Велодорожка еще не достроена. Но уже, в принципе, это один из знаковых проектов очередного этапа программы приграничного сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Мы рады, что область продолжает участвовать в этой программе. Мы уже готовим проект для строительства второго этапа. Там она по большей части не будет идти совсем близко к берегу, как мы сегодня ехали в Куликово, где замечательный вид в лесу с панорамой на море, но тоже будет крайне живописно", — отметил Алиханов, завершив велопробег.

В свою очередь господин Эдерер отметил, что "поездка была прекрасна. Это очень хороший проект, типичный для нашего приграничного сотрудничества. Он будет продолжен. Мы поговорили с губернатором и у нас есть идеи на будущее".

"Нам бы хотелось, чтобы программа приграничного сотрудничества продолжалась, и мы как регион участвовали в ней и дальше, что способствовало бы развитию туризма и не только", — добавил Алиханов.

Как сообщалось, строительство велодорожки идет в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия-Польша 2014-2020" по проекту "CBCycle: Трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия". Финансирование данной программы осуществляется на паритетных началах РФ и ЕС. Его стоимость оценивается в 4,5 млн евро.

Первый этап трассы длиной 30 км проходит от КПП на национальном парке "Куршская коса" через города Зеленоградск и Пионерский до посёлка Приморье под Светлогорском. В настоящий момент построено 24 км велодорожки.

Планируется, что правительство Калининградской области выделит более 760 млн рублей на строительство второго этапа проекта. На его протяжении, а это порядка 70 км, велодорожка соединит поселок Приморье с Балтийском.

Калининградская трасса станет частью трех международных веломаршрутов: Euroroute (R 1) — маршрут от Булонь-сюр-Мера (Франция) до Санкт-Петербурга (Россия), EuroVelo-10 — кольцевой маршрут вокруг Балтийского моря (Baltic Sea Cycle Route (Hansacircuit)) и EuroVelo-13 — маршрут от Черного до Баренцева моря (Iron Curtain Trail: Barents Sea — Black Sea).