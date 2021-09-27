"В том числе 178 км таких трасс приведены в надлежащее состояние в 2021 году. Туристическая значимость — один из критериев, на основании которых формируется перечень региональных объектов программы дорожных работ", — отметил собеседник агентства.

По его словам, ряд отремонтированных дорог, которые ведут к туробъектам, пролегают по Осташковскому городскому округу — ежегодно тысячи паломников и туристов посещают православный мужской монастырь Нилова пустынь, исток реки Волги в деревне Волговерховье.

"Приоритетные направления ремонта дорог — объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности тверского региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами", — процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.

Работы на объектах выполняются поэтапно. Так, автодорогу Осташков — Селижарово — Ржев отремонтировали по нацпроекту с 2019 по 2021 годы. Работы на дорогах Торжок — Осташков и Осташков — Волговерховье завершат в 2023 году. В этом году отремонтировали 28-километровый участок дороги Торжок — Осташков в Кувшиновском районе. Работы на дороге Осташков — Волговерховье продолжаются.

"В Тверской области благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2016 года объемы дорожного ремонта увеличились в 3,5 раза. Если в 2016 году приведено в порядок 155 км, то в план 2021 года вошло уже более 560 км трасс", — добавили в пресс-службе.