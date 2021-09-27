"Три четверти тех, кто отдыхал этим летом (75%), остались довольны летним отдыхом (90% в 2020 г.), 23% — остались недовольны (10% в 2020 г.). Довольны летним отдыхом 93% тех, кто отдыхал в другом городе в России, 90% тех, кто отдыхал в Крыму, 89% отдыхавших за границей, 83% тех, кто отдыхал на курортах Краснодарского края и 79% тех, кто отдыхал на даче", — следует из опроса.

Чаще всего среди недовольных были те, кто не смог поехать туда, куда хотел (40%), еще 13% респондентов не понравились слишком высокие цены в месте отдыха, не понравилась погода или отдых был слишком короткий (по 9%), 6% опрошенным не понравился плохой сервис в месте отдыха.

Как показал опрос, в России туристам больше всего понравились красивая природа, а также активный отдых и новые впечатления, хорошая погода и теплое, чистое море. Не понравились – высокие цены и отсутствие инфраструктуры.

"По мнению 43% россиян, за последний год условия отдыха в России изменились в лучшую сторону, 18% полагают, что изменились в худшую сторону, а 23% считают, что условия не изменились", — сообщает ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 16 сентября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.