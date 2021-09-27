"Он будет больше того, что был приготовлен в Марий Эл и попал в Книгу рекордов Гиннеса в октябре прошлого года. Торт будет из бисквита и безе с кремовыми прослойками. Сверху полит вкуснейшим шоколадом и украшен заварными эклерами. Площадь торта составит 10х1,25 метра. Это более 200 кг вкуснейшего десерта", — говорится в пресс-релизе.

Попробовать кулинарный шедевр можно будет на всероссийском фестивале "Скорлупино", который пройдет 2 октября в селе Пестрецы (Татарстан). Фестиваль будет приурочен ко всемирному дню яйца.

Также гостей праздника ждут многочисленные конкурсы: чемпионат по метанию яиц, сковородные забеги, глобальные яичные гонки, а также мастер-классы, шоу и выступления.