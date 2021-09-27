"Во время допроса у следователя, организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания", — говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве не уточнили имени подозреваемого.

Ранее в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии "Интерфаксу" сообщили о задержании организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек.

"Он (организатор — ИФ) задержан, завтра будем обращаться в суд с ходатайством о его аресте", — сказал собеседник агентства.

23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение. Спустить с горы смогли тела двух погибших. Спуск тел еще троих отложен из-за непогоды. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них были госпитализированы. По последним данным, в субботу в больнице остаются 7 человек.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).