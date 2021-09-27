С такой просьбой к ученым обратились представители местной администрации, говорится в сообщении.

"Тункинская долина является красивейшим местом, богатым на природные и археологические памятники. Здесь очень высокий туристический потенциал, и такой музей обязательно должен быть", — цитирует пресс-служба заместителя директора по науке археолого-этнографического подразделения ИГУ — Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Байкальский регион" Ивана Бердникова.

Археологи ИГУ предложили свою помощь в наполнении экспозиции музея экспонатами каменного, бронзового века и средневековья. Обсуждается также возможность передачи музею ценных находок из известного палеолитического комплекса "Туяна", расположенного в Тункинской долине, возраст которого — около 50 тыс. лет.

"В 2016 году НИЦ "Байкальский регион" ИГУ проводил спасательные работы на месте прокладываемого участка федеральной трассы, обозначенного как объект археологического наследия "Туяна". Тогда было установлено, что он является уникальным для Прибайкалья. Каменная индустрия этого комплекса имеет близкие аналогии в ориньякской культуре Европы и Ближнего Востока", — отмечается в сообщении.

При раскопках "Туяны" были обнаружены разнообразные каменные орудия и предметы из горного хрусталя, кварцита, кремнистых пород, а также украшение из камня с несколькими отверстиями и обработанный клык крупной дикой кошки. Однако самой ценной находкой считаются человеческие останки возрастом около 32 тыс. лет. Исследования их еще продолжаются — точно установлено лишь, что это останки Homo sapiens sapiens, а не денисовца или неандертальца.

"Палеолитический комплекс "Туяна", конечно же, не самый древний в Восточной Сибири. Но обнаруженные здесь человеческие останки являются уникальными для Байкальской Сибири и, несомненно, самыми древними в регионе. В ближайшей перспективе планируется новый этап радиоуглеродного датирования и палеогенетических исследований, что позволит более четко определить связи охотников-собирателей Туяны с другими регионами Евразии", — цитирует пресс-служба Бердникова.