Министерство разработало проект постановления правительства о внесении соответствующих изменений в порядок оказания услуги tax free в РФ, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

"Чтобы стимулировать покупательскую активность иностранных туристов, мы предлагаем расширить перечень регионов, где действует tax free, включив в неё Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край", — сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся пресс-релизе.

В настоящее время проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует в 16 регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, Татарстане и Мордовской республике.

Эксперимент по предоставлению услуги tax free был запущен в России с 2018 года и затем ежегодно последовательно продлевался. В начале года правительство продлило действие "пилота" до конца 2021 года.

По данным Минпромторга, в 2018-2020 гг. сумма покупок иностранными туристами составила около 38 млрд руб., сумма предъявленных операторам tax free чеков для компенсации НДС — более 20 млрд руб. Наибольшее количество покупок совершили граждане КНР (70%), Украины (2,6%), США (1,9%), Израиля (1,8%), Вьетнама (1,7%), Азербайджана (1,6%), Узбекистана (1,3%), Катара (1,3%), Германии (1%), ОАЭ (1%), Таиланда (1%).

В первой половине 2021 года сумма покупок по tax free иностранными туристами составила 6,9 млрд руб., что на 9,5% больше аналогичного периода прошлого года, приводит данные Минпромторг.