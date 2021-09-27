"Мы видим позитивную динамику в первом полугодии. По данным регулятора, в отелях за этот период остановилось более 25 млн человек, это на 90% выше значения 2020 года. И всего на 3% отставание от уровня докризисного, 2019 года", — сказал он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как отметил Чернышенко, для развития туризма в стране в мае был запущен новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в котором до 2030 года предусмотрено финансирование в объеме 529 млрд рублей, а с учетом внебюджетных средств – более 2 трлн рублей.

"В рамках нацпроекта мы осуществляем оркестровку других госпрограмм с участием более 17 различных федеральных органов исполнительной власти, и представители отрасли и регионов уже положительно оценивают его результаты в текущем году", — сказал он.

Вице-премьер напомнил и о деятельности Корпорации "Туризм.РФ", созданной для раскрытия экономического потенциала внутреннего туризма России.

"До конца года корпорация подпишет 50 корпоративных соглашений по туристическим проектам, по которым будет оказана финансовая поддержка на реализацию", — заключил Чернышенко.