"В рамках мер господдержки инвесторов созданы беспрецедентные условия для получения льготных кредитов под 3-5% на строительство туристической инфраструктуры, и уже поданы заявки с объемом инвестиций более чем на 40 млрд рублей только в этом году", — сказал он в ходе совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чернышенко напомнил, что отраслевые, общественные и предпринимательские инициативы в сфере развития туризма также получили грантовую поддержку на сумму более 1,2 млрд рублей. Кроме того, программа возврата 20% средств за путешествия по России охватила 1,6 млн туристов, а общая сумма возвратов превысила 7 млрд рублей.

Правительство РФ в 2021 году начало реализацию программы льготного кредитования строительства объектов туристической инфраструктуры. Ее цель – увеличить количество качественных отелей круглогодичного формата во всех регионах России. Кредиты можно получить под 3-5% годовых на 15 лет. На реализацию программу до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей. Ростуризм рассчитывает за этот период выдать кредитов на 200 млрд рублей. В августе ведомство начало принимать от банков инвестпроекты строительства отелей, претендующих на льготные кредиты, подача заявок завершится 30 сентября.