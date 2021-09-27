Полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и средам на самолете Embraer 190.

Рейс из Владикавказа отправляется в 12:30 и приземляется в 15:05. Вылет из Стамбула запланирован в 15:55, прилет во Владикавказ — в 18:15.