"Сегодня отмечается Всемирный день туризма. Хочу поздравить всех, кто трудится в сфере гостеприимства, с праздником. У нас в туризме работает более 2 млн человек, в летний курортный сезон их число вырастает до 4-5 млн человек", — сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин напомнил, что правительство принимает меры по развитию внутреннего туризма, улучшению уровня сервиса, совершенствованию инфраструктуры.

"У России огромный потенциал в этой области. Есть возможности для активного экскурсионного, пляжного и оздоровительного отдыха. Каждый регион нашей страны уникален и интересен. Чтобы раскрыть этот потенциал, в текущем году мы запустили новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства", — добавил он.

Премьер подчеркнул, что туризм может стать опорой экономики многих регионов.

"По вопросам развития туризма надо активно взаимодействовать с регионам, они хорошо понимают и свои преимущества, и те направления, которым нужно уделить особое внимание, чтобы поездки стали комфортными. Туризм может стать опорным направлением для экономик многих наших территорий, и важно обеспечить безопасность путешествий по стране, прежде всего, когда речь идет об активном отдыхе", — подытожил он.

День туризма – международный праздник, учрежденный Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году с целью пропаганды путешествий, а также налаживания связей между народами. Еще одна задача Дня туризма — напоминать о вкладе отрасли в экономику стран и территорий. Отмечается ежегодно 27 сентября.