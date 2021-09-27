"С начала 2021 года число отдохнувших и оздоровившихся на территории Свердловской области выросло на 36,5% к аналогичному периоду 2020 года", — говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, с начала 2021 года Свердловскую область посетили более 1 млн гостей.

"Международный День туризма, который празднуется 27 сентября, Свердловская область отмечает уверенными темпами развития отрасли", — приводит департамент слова министра.

Казакова уточнила, что в этом году в регионе запустили специальный туристический поезд "Императорский маршрут", курсирующий между Екатеринбургом и Алапаевском, и готовят к запуску новый брендовый маршрут "Горнозаводская цивилизация: Демидовский маршрут".

Кроме того, в регионе совместно с Агентством стратегических инициатив разрабатываются новые промышленные маршруты на десять предприятий.

Казакова отметила, что область является одним из "лидеров в сфере делового туризма" в стране.

В департаменте напоминают, что в 2021 году губернатор Евгений Куйвашев принял решение о выделении 250 млн руб. из бюджета региона на субсидирование прямого авиасообщения с рядом городов страны.