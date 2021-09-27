Приложение разработало областное министерство цифрового развития вместе с Минкультуры.

"Простой интерфейс поможет быстро сориентироваться на местности, построить маршрут до нужной точки и найти интересные места", — говорится в сообщении.

Гости Рязанской области теперь могут в одно касание получить информацию о том, где лучше остановиться, где поесть, а также узнать о самых интересных местах региона — таких как Танцующий лес, Конобеевская мельница, Музей необычных коллекций и многих других, отмечает пресс-служба.