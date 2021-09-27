Греческое телевидение информирует об одном погибшем, еще несколько человек находятся под завалами. В частности, обрушились стены старых домов в деревнях близ эпицентра. В одной обрушившейся церкви обнаружили погибшего мужчину.

Из-за разрушений возникли перебои с водо- и электроснабжением.

Повреждены автомобильные дороги.

Самый большой ущерб нанесен городу Аркалохори.

Детей пострадавших районов эвакуировали из школ.

В наиболее пострадавшие районы направлены подразделения гражданской защиты для содействия проведению спасательных работ.

Согласно данным афинского института геодинамики, подземные толчки произошли в 09:17 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр землетрясения находился в 246 км к югу — юго-востоку от Афин.

После землетрясения зафиксировано несколько эхо-толчков. Магнитуда самого сильного из них составила 4,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.