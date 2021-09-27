"Восстановление идет на выездном рынке, но в большей степени на внутреннем. В прошлом году пропорция внутреннего к выездному туризму была 90 к 10%. В этом году уже 80% внутренний и, думаю, до 20% наберет выездной", — рассказал он на пресс-конференции.

Как сообщил Барзыкин, Краснодарский край и Крым практически выйдут на уровень 2019 года.

"Турпоток в Краснодарский край – 12,4 млн за 8 месяцев, в Крым – порядка 6 млн, но по итогам года они надеются либо чуть ниже 2019 года, на 5-7%, либо выйти на уровень. 70% выездного туризма приходится на Турцию. В августе был рост продаж, но до конца года турпоток не вернется к допандемийному", — сказал он.

Кроме того, эксперт отметил необходимость открытия новых направлений для зарубежных поездок, чтобы туроператоры могли выполнить обязательства по турам 2020 года, которые не состоялись.

"Для тех, кто в 2020 году не смог воспользоваться путевками, до 31 декабря действует правило переноса и исполнения обязательств по турам. После этого они уже могут получить за путевки денежные средства. И если не будет восстанавливаться Европа и более активный сегмент, то одной Турцией и Грецией и экзотикой все обязательства не закроешь", — пояснил Барзыкин.

В свою очередь, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова напомнила, что по всем открытым туристическим направлениям, за исключением Турции и Доминиканы, выполняются регулярные рейсы.

"Выездной туризм трудно восстанавливается, потому что по всем странам лимитированная авиаперевозка и отсутствуют чартеры", — заключила она.