"К концу прошлого года интерес к российской вакцине был большой, и заявок туроператоры получали много, по различным оценкам от 100 до 120 тыс. Сегодня спрос ниже, но свои 25-30 тыс. заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме. И мы сейчас реализуем это в рамках поручения президента РФ, которое было озвучено в начале июня на Петербургском экономическом форуме. И недавно глава Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме сказала, что это поручение будет реализовано до конца текущего года для тех иностранцев, кто может сейчас въезжать в Россию", — сказал он на пресс-конференции.

По словам эксперта, сейчас активно идет работа по формированию комитета при ассоциации "Турпомощь" вместе с Минздравом, Ростуризмом, МИДом, который должен решить все организационные технические вопросы.

"Чтобы иностранные туристы могли приехать, вакцинироваться и посмотреть Россию, в которой они давно не были – уже на протяжении почти двух лет", — сказал Осауленко.

По его словам, Сан-Марино, Венгрия и Сербия уже восстанавливают въездной туризм на базе российской вакцины.

"Первые Сан-Марино создали такой продукт – два раза по три дня с вакциной, и под это сделали специальные программы, достаточно дешевые с точки зрения стоимости ночевки в отелях. Россия, которая поставляет на мировой рынок свою вакцину, решила не оставаться в стороне", — рассказал он.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин добавил, что сейчас формируется формат приема зарубежных туристов в РФ с целью вакцинации не в виде отдельных поездок от случая к случаю, а на постоянной основе.

Как сообщалось, российские туроператоры начали предлагать туристам вакцинные туры за рубеж, чтобы те могли привиться препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Чаще всего россияне выезжают с целью вакцинации в Сербию и Германию.