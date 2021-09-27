"Новацией в последние два года стал региональный осенний форум по сельскому туризму. Мы его проводим в октябре, в этом году 14 октября. Ну, опять же у нас все с оговоркой на пандемию, с учетом эпидобстановки — в формате digital, на площадке нашего туристического регионального портала", — сказал Дешевых.

Он отметил, что тема сельского туризма обсуждается и на федеральном уровне, внесены изменения в федеральный закон об основах туристской деятельности в России, а министерством сельского хозяйства России разрабатывается новый вид господдержки реализации проектов по сельскому туризму.

"Для нашего края это перспективное направление туристического бизнеса, тем более дающее импульс развитию наших сельских территорий. Сегодня турпоток в сельские гостевые дома составляет порядка 130 тысяч человек, в настоящее время в более чем 20 муниципалитетах края туристическую деятельность осуществляют порядка 180 сельских "зеленых" домов", — сказал Дешевых.