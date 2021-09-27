В сравнении с августом 2020 года, когда перелеты были более существенно ограничены из-за COVID-19, внутренний пассажиропоток подскочил на 24,2%.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в августе-2021 были на уровне 3,312 млн человек, что на 47,7% меньше августа-2019. В августе прошлого года по международным направлениям было перевезено лишь 754 тыс. пассажиров.

Всего авиакомпании РФ перевезли в прошлом месяце 13,951 млн пассажиров, что соответствует оперативным данным Росавиации: это на 3,3% меньше показателя августа-2019 и на 49,7% больше, чем в августе-2020.