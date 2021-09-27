"Власти Вьетнама стараются ускорить вакцинацию населения от коронавируса, чтобы сдержать распространение индийского штамма. Предполагалось, что Фукуок откроется для иностранных туристов с прививкой уже в октябре, однако нехватка вакцины и низкие темпы вакцинации сдвинули сроки возобновления международного туризма на конец ноября", — пишет издание.

Как отмечает газета, Фукуок будет поэтапно открываться в течение шести месяцев, начиная с 20 ноября, сначала предполагается выполнение до трех чартерных рейсов в неделю.

По словам председателя народного комитета города Фукуок Хюинь Куанг Хынга, для достижения коллективного иммунитета необходимо дополнительно 250-300 тыс. доз вакцины.

По официальным данным, только 2,9% жителей провинции Кьензянг на юге Вьетнама, к которой и принадлежит Фукуок, получили две дозы вакцины от коронавируса. Всего в стране привито 7,3% населения из 98 млн – это один из самых низких показателей вакцинации среди стран Юго-Восточной Азии.

Предполагается, что въезд с 20 ноября для иностранцев будет разрешен с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса, которая должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до поездки и не ранее чем за год. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном в течение года заболевании. Всем прибывающим потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.

Как пишет газета, на первых порах Фукуок рассчитывает принять 3-5 тыс. иностранных путешественников.

Из-за пандемии коронавируса иностранный турпоток во Вьетнам упал с 18 млн в 2019 году до 3,8 млн в 2020 году.