По его словам, по сравнению с 2019 годом количество туристов в Алтайском крае сократилось.

"Но мы все хорошо помним, что и сейчас еще действуют многие ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. В частности, в летний период были отменены все событийные масштабные мероприятия или перенесены на более поздние сроки, и это, конечно же, сказалось на турпотоке как раз в части экскурсантов", — сказал Дешевых.

Он отметил, что в то же время показатель численности туристов, размещенных в гостиницах, стабилизировался до допандемийного уровня и составил 292 тысячи человек.

Объем предоставленных услуг, на данным на 1 сентября, составляет 3,747 млрд рублей и превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 13%. В то же время отрасль продолжает работать с ограничениями, в частности, по въездному иностранному туризму, отметил начальник управления.

"На основании имеющихся данных определенно можно говорить о том, что 2021 год мы завершим с показателями, явно превышающими предыдущий, но говорить о значительном росте по сравнению с допандемийным периодом пока преждевременно", — сказал Дешевых.