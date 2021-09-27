"С 2016 года проведено комплексное восстановление Спасо-Преображенского монастыря — одной из архитектурных доминант Белева. За счет гранта правительства Тульской области построена модульная котельная, установлено газовое оборудование. На средства федерального бюджета комплексно отреставрированы Спасо-Преображенский собор, Введенский храм, Церковь Воздвижения Креста Господня", — говорится в сообщении.

За счёт средств Фонда развития Тульской области "Перспектива" благоустроена территория монастыря, организована смотровая площадка с беседкой на высоком берегу реки Оки, проведён ремонт братского корпуса.

Здесь открыт монастырский музей, который пользуется большой популярностью и включается в культурно-туристические маршруты. При участии спонсоров и благотворителей отреставрированы Алексеевская надвратная церковь и колокольня монастыря, построен паломнический центр, отметили в пресс-службе.

Большая часть реставрационных работ была проведена в рамках подготовки к 500-летию возведения Тульского кремля как начала Большой засечной черты.

Спасо-Преображенский мужской монастырь в городе Белёве основан в первой четверти XVI века белёвскими князьями. Монастырь живописно расположен на высоком левом берегу реки Оки. Неоднократно монастырь посещал царь Иоанн Грозный.

Как сообщалось, РПЦ совместно с министерством культуры и туризма Тульской области разработали маршруты "Тула православная", "Древнейшая обитель земли Тульской", "Поле русской славы" (Куликово поле), "Святыни земли Белевской и Одоевской" (Макариевский Жабынский и Анастасов монастыри, храмы и монастырь города Белева).

Большой популярностью у туристов и паломников пользуются места, связанные со святой блаженной Матроной Московской и Себинской.

Белев расположен на левом берегу Оки, в 114 км к юго-западу от Тулы. Основан в 1147 году. Со второй половины XVI века крепость Белёв входила в засечную черту на южных окраинах России.