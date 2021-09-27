"С каждым годом растет туристический поток. В этом году, по состоянию на 27 сентября, он уже превысил 8 млн человек", — сообщил глава республики Серей Аксенов на своей странице в "ВКонтакте" в понедельник.

Как сообщалось, с января по август Крым посетили 7,2 млн туристов — на 24% больше аналогичного периода 2019 года.

Предыдущий рекордный для постсоветского периода показатель был достигнут в 2019 году — 7,43 млн человек. За 2020 год, когда вводились строгие ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше.