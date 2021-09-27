По словам министра предпринимательства Якутии Ирины Высоких, к ним в ведомство обратился руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов с предложением по созданию парка ледникового периода для проведения научных исследований.

"Учитывая современные тенденции, что при выборе направления путешествия родители руководствуются интересами детей, которым проще подать научную информацию посредством игры, мною было предложено создание коллаборации научного полигона с развлекательным парком аттракционов", — цитирует пресс-служба министра.

Согласно продуманной концепции, парк будет разделен на две части. Первая — это научный полигон, представляющий из себя реконструкции ландшафтов позднего плейстоцена. Он будет расположен на территории туристско-рекреационного кластера "Лена".

"Вторая часть — это тематический парк развлечений, где взрослые и дети смогут перенестись в период позднего плейстоцена, в том числе с животными того периода (мамонтами, шерстистыми носорогами, пещерными львами), поучаствовать в интерактивных играх, покататься на аттракционах", — уточняется в сообщении.

Высоких отметила, что сегодня имеется запрос от туристов на участие в раскопках, палеонтологических экспедициях, знакомство с мамонтовой фауной Якутии и научными разработками в данном направлении.

"Поэтому необходимы новые турпродукты и проекты, которые привлекут внимание туристского сообщества к палеотуризму, исследовательской и экспедиционной деятельности в частности", — добавила она.