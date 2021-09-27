"В понедельник в МЧС от полиции поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины, которые в субботу отправились в турпоход, и до настоящего времени их местоположение неизвестно", — говорится в сообщении.

На место предполагаемого маршрута движения группы направлены спасатели, сотрудники полиции. К поискам привлечено восемь человек и три единицы техники.

Литовка (старое название — Фалаза) — гора в южном Приморье, входит в состав Ливадийского хребта. Это одна из самых посещаемых вершин Приморского края.