День туризма — международный праздник, учрежденный Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году с целью пропаганды путешествий, а также налаживания связей между народами. Еще одна задача Дня туризма — напоминать о вкладе отрасли в экономику стран и территорий. Отмечается ежегодно 27 сентября.



"Сегодня Россия и весь мир отмечают Всемирный день туризма – праздник, который объединяет всех, кто работает в туризме, индустрии гостеприимства и просто любит путешествовать. Ведь туризм и путешествия – профессия для миллионов людей и хобби на всю жизнь для миллиардов жителей планеты. Я люблю повторять, что туризм – самый приятный способ открывать для себя мир и свою страну. Я желаю всем увлекательных путешествий, ярких эмоций и незабываемых впечатлений, куда бы вы ни поехали! С днем туризма!", — сказала в своем обращении по случаю праздника глава Ростуризма Зарина Догузова.



Она также сообщила, что Ростуризм запустил несколько акций, приуроченных ко Дню туризма. Так, 27-29 сентября каждый сможет отправить бесплатную открытку в любую точку России. Дизайн открытки выполнен в виде счастливого билета, на котором отправитель указывает маршрут или направление для путешествия, которое он желает адресату. Отправление можно оформить на сайте Почты России, а адресат получит открытку в почтовом ящике.



Кроме того, совместно с региональными комитетами по туризму Санкт-Петербурга и Республики Татарстан Ростуризм проводит конкурс, главным призом которого станет тур на двоих в Северную столицу или в Казань. Информацию о конкурсе можно найти на портале Russia.travel.