"Период действия ограничительных мер в Калмыкии продлен до 24 октября. В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что также продолжает действовать запрет на проведение на территории Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии одновременного присутствия граждан не более 75% от общей вместимости места проведения мероприятия.

Разрешено проведение экономического форума "Элиста-2021" в помещениях с числом участников не более 100 человек и режиме видеоконференции.

В республике за минувшие сутки зафиксированы 86 новых случаев коронавируса (всего с начала пандемии — 28 тыс. 795).