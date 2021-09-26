Уточняется, что также продолжает действовать запрет на проведение на территории Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии одновременного присутствия граждан не более 75% от общей вместимости места проведения мероприятия.
Разрешено проведение экономического форума "Элиста-2021" в помещениях с числом участников не более 100 человек и режиме видеоконференции.
В республике за минувшие сутки зафиксированы 86 новых случаев коронавируса (всего с начала пандемии — 28 тыс. 795).