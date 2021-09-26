"Очередной сезон проекта со знаменитостями состоялся в сентябре, виртуальные экскурсии просмотрели миллион человек. Всего с ноября 2020 года мы провели 17 таких экскурсий, в общей сложности их посмотрели уже около 6 миллионов зрителей", — цитирует пресс-служба слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова.

Он отметил, что виртуальные экскурсии позволяют в режиме онлайн познакомиться с работой предприятий, которые обычно скрыты от глаз людей.

В рамках проекта артисты Марк Богатырев, Алексей Чадов и музыкант Юрий Башмет провели экскурсии по семи производственным площадкам города.