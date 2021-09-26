Путин и Шойгу рыбачили в Сибири и жили в палатках

Кадры отдыха Путина в сибирской тайге показал в воскресенье телеканал "Россия 24". На видео вместе с ним присутствует и Шойгу.

На кадрах показано, как глава государства и министр обороны совершали прогулки на вездеходе и катере, ходили по горам, а на ночлег они остановились в тайге, поставив палатки. Также Путин и Шойгу рыбачили в нескольких местах. На кадрах в катере главы государства видно щуку. Во время прогулки в тайге Путина также сопровождал директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Фото: Пресс-служба президента РФ

Путин рассказал, что во время отдыха его больше всего впечатлили маралы. "Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", — сказал президент.

Об отдыхе в Сибири Путина с Шойгу рассказал 7 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что после поездки в Благовещенск Путин на несколько дней остался в Сибири.

Фото: Пресс-служба президента РФ