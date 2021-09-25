"16 сентября 2021 года мужчина 1939 года рождения из Санкт-Петербурга вышел на туристический маршрут в посёлке Архыз для восхождения на хребет Абишира-Ахуба. В назначенное время, 23 сентября, не вышел на связь с родными", — сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

В МЧС отметили, что мужчина отправился в горы один и не регистрировался.

"На поиски туриста по нитке маршрута вышли две группы спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения, которые, обследовав предполагаемые участки поисков, обнаружили мужчину на перевале Федосеева. Сотрудники МЧС России напоили пострадавшего горячим чаем, после чего успешно эвакуировали в посёлок Архыз и передали медицинским работникам", — добавили в ведомстве.

Проведение поисковых работ осложнялось снегом и сильным ветром.