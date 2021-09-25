"По данным на 13:50, пять утренних рейсов не смогли прибыть в пункт назначения. Плотный грозовой засвет по береговой линии и ливневый дождь не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы", — сообщила пресс-служба аэропорта.

Два самолета совершили посадку в аэропорту Краснодара, два рейса ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды, еще один — в Анапу.

МЧС России распространило штормовое предупреждение о непогоде в Сочи 25 и 26 сентября.