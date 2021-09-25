"Спуск тел отложили. Очень плохая погода в горах: нулевая видимость, снег, сильные порывы ветра. Планируем выйти завтра с утра, но все будет зависеть от погодных условий", — сказал дежурный.

23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение. Спустить с горы смогли тела двух погибших. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них госпитализированы. На утро субботы в больнице остаются 9 человек.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).