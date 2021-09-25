"Два человека выписаны, еще двое, ранее находившихся в реанимации пациентов, переведены в обычные палаты. Альпинисту из Санкт-Петербурга проведена операция на голени, он чувствует себя хорошо", — сказал представитель республиканского Минздрава

По его словам, в настоящее время под медицинским наблюдением в больнице находится девять пострадавших.

"У всех наблюдается положительная динамика", — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, 23 сентября группа альпинистов из 19 человек начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей.

По данным следствия, во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение. Спустить с горы смогли тела двух погибших.

Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).