"Наблюдается затруднение проезда на участке в районе Лоо, машины проезжают, но с ограниченной скоростью. На остальных участках вода спала, ливневки справились. Держим ситуацию под контролем", — приводятся в сообщении слова и.о. начальника ФКУ Упрдор "Черноморье" Андрея Жукова.

В пресс-релизе отмечается, что перекрытие на участках в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу снято.

Для координации всех сил и немедленного реагирования на резкое изменение погодных условий в городе работает муниципальный оперативный штаб. Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы. Во всех внутригородских районах сформированы бригады, перебазирована техника для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных явлений.

Ранее сообщалось, что движение на федеральной автодороге "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия" в поселке Вардане Лазаревского района было ограничено в субботу утром из-за выпадения обильных осадков.