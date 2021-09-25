"На девять утра сегодняшнего дня на курорте "Роза Хутор" на отметке Роза Пик (высота 2320 м — ИФ) отмечено 12 см свежевыпавшего снега. Температура воздуха -1°С. Ветер южной четверти, 10 м/с, порывы 15 м/с. Ненастье продолжается. Пик непогоды еще впереди", — сообщил "Интерфаксу" штатный синоптик курорта "Роза Хутор" Адриан Коротеев в субботу.

Он отметил, что "накануне вечером сильные осадки прошли на Крымском полуострове, сегодня зона непогоды сместилась с запада на восток".

"И хотя нынешний сентябрь — самый холодный за три года, в выпавшем снеге ничего сверхъестественного нет. Глубокая тропосферная ложбина холода обусловила холодную середину сентября в Центральной и Восточной Европе. На следующей неделе большей частью снег растает", — подчеркнул синоптик.

В пресс-службе курорта "Красная Поляна" агентству пояснили, что "на 2200 идёт снег и в горных цирках — это высоты от 2000 м над уровнем моря, — а в самом поселке идёт дождь и температура +8".

Как сообщалось, в реках Лазаревского района Сочи резко поднялся уровень воды из-за сильного ливня, из-за чего подтопленными оказались улицы трех поселков.