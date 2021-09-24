"Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

По ее словам, сейчас перед специалистами стоит основная задача — обеспечить функционирование экономики и сохранение качества жизни людей при всех ограничительных мерах, введенных для борьбы с вирусом.

Попова также сообщила, что только 2% привитых от коронавируса в России заразились штаммом "дельта".

"Около 2%, не больше. Из чего мы делаем совершенно обоснованный вывод, что на 47 млн уже сегодня привитых хотя бы первой дозой (вакцины), что российские вакцины очень эффективны", — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что "из числа ежедневно погибающих в стране привитых практически нет". "Вакцины защищают от тяжелого течения, от реанимации и от летального исхода", — сказала она.

В России, по данным оперативного штаба, второй день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 21 тыс., что сопоставимо со значениями середины августа. Умерли за сутки 828 пациентов, это максимальное суточное значение летальных исходов за пандемию.