Так, с декабря поезд N137/138 Москва — Самара — Оренбург начнет ходить составом из двухэтажных вагонов последнего поколения (в том числе с увеличенным габаритом второго этажа).

В начале следующего года двухэтажные вагоны начнут ходить в составах поездов N21/22 Ульяновск — Москва и N57/58 Йошкар-Ола — Москва.

Кроме того, на уже действующих маршрутах будет увеличено число двухэтажных поездов. Так, планируется обновить состав поезда N53/54 Чебоксары — Москва. В результате вместе с поездом N72/71 между Москвой и столицей Чувашии будут курсировать два двухэтажных поезда.

В настоящее время парк холдинга РЖД насчитывает 628 двухэтажных вагонов, они курсируют по 15 маршрутам.

Согласно информации на сайте РЖД, в настоящее время двухэтажные вагоны курсируют в фирменном ежедневном поезде N49/50 Москва — Самара. Из Москвы до Оренбурга, Ульяновска и Йошкар-Олы такие вагоны не ходят. Двухэтажный поезд N72/71 Москва — Чебоксары курсирует ежедневно.

Из регионов Приволжского федерального округа в Москву также можно добраться в двухэтажных поездах из Казани, Ижевска и Пензы.