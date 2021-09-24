В экспозиции представлены более 60 работ из собраний Русского музея и Третьяковской галереи, большая часть которых — картины Куинджи.

Помимо общеизвестных произведений, таких как "Осенняя распутица", "После дождя", этюдов к картине "Березовая роща", на выставке будут представлены менее известные посетителю эскизы и этюды с видами степных равнин, морских побережий и горных вершин, исполненных в период затворничества.

Также на выставочном пространстве можно будет увидеть работы учеников Куинджи. Как отмечают в пресс-службе, картины учеников художника обладают особым художественным взглядом и самобытностью.

Ярким акцентом экспозиции станут философские и романтические, загадочные и космические гималайские пейзажи Николая Рериха.

Кроме того, впервые из собрания Третьяковской галереи посетителям покажут арктический пейзаж "Весенняя полярная ночь" кисти архангельского художника Александра Борисова.

"Особого внимания заслуживают существующие вне времени и вне пространства, декоративно украшенные пейзажи символиста Константина Богаевского. Настоящим открытием для зрителей станут полные русской поэтики пейзажи Аркадия Рылова, включая и самую известную картину художника — "Зеленый шум", — говорится в сообщении.

Выставочный проект подготовлен государственным музейным объединением "Художественная культура Русского Севера" при поддержке министерства культуры Архангельской области. Выставка продлится до 28 ноября.