"В целом по Республике Крым уровень бронирования объектов размещения в сентябре-октябре в среднем составляет 70%. При этом ряд отелей забронированы до 80-100% как в сентябре, так и в октябре. А санатории полуострова в среднем загружены на 70-80% в сентябре, по ряду объектов загрузка составляет 90-95%", — приводятся в сообщении слова главы Минтуризма Вадима Волченко.

Как сообщалось, с января по август Крым посетили 7,2 млн туристов — на 24% больше аналогичного периода 2019 года. По прогнозу властей, нынешний туристический сезон обновит рекорд постсоветского периода.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.