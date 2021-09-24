Джордан также отметил, что компания в текущем году уже пополнила штат почти на 2,5 тыс. работников, что составляет половину из запланированного увеличения на 5 тыс. человек на 2021 год.

При этом будущий СЕО отметил, что процесс поиска новых сотрудников не является легким ввиду высокой конкуренции на рынке. Авиакомпания увеличила почасовую оплату для новичков до $15, а также предлагает им различные бонусы и надбавки к зарплате в районах с высоким уровнем жизни, таких как Денвер, например.

Ранее, в июле, американские СМИ сообщали, что авиакомпании вынуждены задерживать или отменять рейсы из-за технических проблем и нехватки персонала на фоне восстановившегося спроса на внутренние перелеты. Пассажирам Southwest Airlines пришлось столкнуться с тысячами отложенных и отмененных рейсов.

Впоследствии Southwest Airlines внесла корректировки в расписание полетов, сократив запланированное количество рейсов до конца 2021 года. Относительно расписания на следующий год Джордан отметил: "Мы планируем ему соответствовать. Однако если не получится нанять достаточное количество людей, мы вновь будем вынуждены уменьшить количество рейсов. Но мы не собираемся повторять ошибки этого лета".

Боб Джордан, который проработал в авиакомпании на протяжении 33 лет, вступит в должность главного исполнительного директора в феврале 2022 года. Он заменит на этом посту Гэри Келли.

Котировки акций Southwest Airlines увеличиваются на 1% в ходе торгов в Нью-Йорке в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 13,3%.