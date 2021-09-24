"На время действия штормового предупреждения пляжные территории курорта будут закрыты для купания. Правоохранительному блоку, казачеству и Росгвардии поручено обеспечить охрану правопорядка", сообщает пресс-служба администрации Сочи в пятницу.

Муниципальный оперативный штаб ведет круглосуточный мониторинг ситуации.

"На курорте объявлено экстренное штормовое предупреждение. Для координации всех сил и средств и немедленного реагирования на резкое изменение погодных условий организован муниципальный оперативный штаб. Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы", — подчеркивает пресс-служба.

Ночью 25 сентября к побережью Черного моря в районе Сочи подойдет грозовой фронт, который вызовет усиление ветра и град. В зону его действия попадают все районы города.

"Наиболее сильные осадки могут наблюдаться в предгорных и горных районах. В высокогорье прогнозируются дожди и мокрый снег. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных, а местами — до опасных отметок. Усиление ветра может достичь 20 метров в секунду. На море штормовое волнение 4 балла. 25 и 26 сентября существует вероятность формирования смерчей над морем", — отмечается в сообщении.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил особое внимание обратить на район Имеретинской низменности, где проходит Гран-при России "Формулы 1" и сосредоточить там силы и средства для оперативной локализации вероятных последствий непогоды.

"К вечеру сегодняшнего дня во всех внутригородских районах должны быть сформированы бригады, перебазирована техника для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных явлений. Также необходимо совместно с депутатами и советами ТОС организовать мобильные группы для подворовых обходов территорий, которые могут подвергнуться подтоплениям", — цитирует пресс-служба мэра Сочи.

Главам районов необходимо оперативно довести информацию до жителей о надвигающейся непогоде, чтоб люди спланировали свои выходные правильно и лучше находились дома. Из-за возможного подтопления нужно подготовить места для временного размещения граждан в случае необходимости эвакуации. Подготовить технику, личный состав аварийных бригад. Передислоцировать силы так, чтобы они были равномерно растянуты по всему городу, особенно в зонах подтопления.