"Во время полета авиарейса Москва — Сочи сработала система пожарной безопасности, причиной тому явилось курение мужчины в туалетной комнате. В отношении 38-летнего москвича составлен административный протокол по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" и вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа", — говорится в сообщении.

Позже транспортные полицейские задержали еще троих гостей курорта, которые в состоянии алкогольного опьянения выражались нецензурной бранью.

"В отношении жителя Кемеровской области составлен административный протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" и вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа; 40-летнего уроженца Республики Марий Эл — административный протокол по ч.2 ст.20.1 КоАП "Мелкое хулиганство, т.е. нарушение общественного порядка, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка", — отмечается в сообщении.

Кроме того, полицейские сняли с рейса Сочи — Санкт-Петербург 50-летнего жителя Самары. Он был отстранен от полета экипажем воздушного судна, так как визуально находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови задержанного. В отношении него сотрудниками транспортной полиции Сочи составлен административный протокол по ст.20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".