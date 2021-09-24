"Программа "Реабилитация после COVID-19", разработанная санаторно-курортными учреждениями, активно применяется и действует на постоянной основе, в том числе и в качестве профилактической программы, направленной на повышение и укрепление иммунитета", — сказал представитель министерства.

Тем, кто перенес коронавирус, предлагают пройти курсы физиотерапии, рефлексотерапии, карбокситерапии, массажа, бальнеотерпевтического лечения, гидропатии, гидрокинезиотерапии, лечебной физкультуры.

При осложнениях на легкие специалисты санаториев рекомендуют обеспечить максимальное кислородное насыщение организма. Эффект дают барокамеры, различные ингаляции, дыхательная гимнастика, спелеотерапия, озонотерапия, климатотерапия.

"Еще одним весьма эффективным методом лечения выступает гипербарическая оксигенация, проводимая в специальной барокамере. Во время процедуры пациент вдыхает воздух, обогащенный кислородом. При проведении процедуры кровь насыщается кислородом гораздо сильнее, чем при обычном дыхании. Это обеспечивает доступ кислорода ко всем органам и системам, особенно к тем, которые наиболее сильно пострадали и испытывают гипоксию, что значительно снижает их функцию. Благодаря этому в организме запускаются все восстановительные реакции", — рассказали в министерстве.

Кроме того, для снижения интоксикационной нагрузки после перенесенного заболевания и лечения, в том числе антибиотиками, особое внимание уделяется процедурам лечения органов желудочно-кишечного тракта и применению минеральных вод в качестве питьевого лечения.

Мероприятия по созданию оздоровительных программ на курортах региона ведутся в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".