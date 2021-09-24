Она добавила, при составлении винного маршрута помимо Грузии в него был включен и Краснодарский край РФ. "Таким образом, для иностранных туристов туристический пакет по винодельням Кавказа Iter Vitis Caucasus будет включать регионы Азербайджана, Грузии и России", — сказала Гасанова.
Сегодня в 15:33
Азербайджанские Гадрут и Туг будут включены в винный маршрут по Кавказу
БАКУ. 24 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН — Поселок Гадрут и село Туг в Ходжавендском районе Азербайджана будут включены в винный маршрут по Кавказу, заявила глава сектора по туристическим продуктам Бюро по туризму Шарифа Гасанова журналистам в пятницу.