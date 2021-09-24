"Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, участвовавших в спасательных работах на горе Эльбрус, представят к государственным и ведомственным наградам", — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на горе Эльбрус, на высоте 5,4 тыс. метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Оперативно на помощь выдвинулись спасатели МЧС России. Специалисты работали в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40-70 м/с при температуре воздуха -20°C и мокром снеге, видимость не превышала 1 метра.

В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, еще пятеро погибли.

Всего в поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники.