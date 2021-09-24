Она напомнила, что российские туристы начали ездить в Перу весной, когда власти страны отменили обязательный карантин. Сейчас для въезда нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до вылета. Детям до 12 лет тест не нужен. Помимо этого, за 72 часа до вылета пассажиры должны заполнить декларацию о здоровье. Российские туристы имеют право находиться в Перу до 90 дней без оформления визы. С 5 октября оперштаб правительства РФ разрешил возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщения с Перу, рейсы можно выполнять дважды в неделю.

«Сейчас туры продаются вплоть до начала января, в основном это экскурсионные программы на 8-10 дней. Но заказы единичные, так как билеты с пересадками стоят от 100 тысяч рублей. Дороговизна билетов связана с тем, что это направление востребовано в Европе, а россияне обычно летают в Латинскую Америку через европейские столицы, чаще всего Амстердам и Париж. Прямые рейсы в столицу Перу Лиму и до пандемии никогда не выполнялись», — рассказала Тюрина.

Она отметила, что, несмотря на то, что спрос есть, турпоток в Перу сейчас составляет не более 5% от объемов до пандемии. В целом в Латинской Америке россияне чаще всего выбирают Мексику, Коста-Рику, Панаму, Эквадор и Перу.

«По информации туроператоров, в стране все работает, все достопримечательности открыты. То, что направление открылось официально – хорошая новость для туристов, которая может увеличить спрос», — добавила Тюрина.

В 2019 году Перу, по данным посольства страны в РФ, посетили около 13 тыс. российских туристов. Всего в год до пандемии страна принимала 4-5 млн иностранных гостей.