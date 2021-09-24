Так, на Красной площади Тобольского кремля можно будет посмотреть театрализованное представление, посетить картинную галерею под открытым небом.

"Гости смогут бесплатно прокатиться на каретах, посетить мастер-классы в крапивной мастерской, музее печати, косторезной мастерской Минсалима и "Книги в городе" — большой книжный фестиваль", — говорится в сообщении.

На Базарной площади пройдет сибирская ярмарка, огненное шоу, в саду Ермака — мастер-классы по изготовлению кукол и открыток, а также праздничный салют.

Кроме того, все желающие смогут бесплатно съездить в аэропорт на экскурсии.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в Тобольске открылся аэропорт "Ремезов", с 16 октября он начнет принимать регулярные рейсы. Полеты в Москву будет выполнять авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). До конца октября также начнут выполняться полеты в Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7).

Ожидается, что с открытием аэропорта в Тобольске турпоток в регион может вырасти вдвое.

Аэропорт расположился на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от города. Он сможет принимать самолеты А321, Boeing-737, Ту-204 и другие. Воздушная гавань названа в честь Семена Ремезова — энциклопедиста Сибири, картографа, художника, писателя, архитектора, создателя тобольского кремля.

Ранее Тобольск не имел собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществлялись через тюменское "Рощино".