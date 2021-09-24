«Сегодня в Тобольске открыт новый аэропорт и это, конечно, дает совершенно новые возможности для развития туризма в регионе. Благодаря аэропорту поездки в Тобольск более удобно и гибко можно комбинировать с оздоровительным отдыхом на термальных источниках Тюмени. И сегодня перед нами стоит задача дальнейшего развития города – это создание новых точек притяжения и маршрутов, туристически привлекательного центра города и строительство новых, современных отелей», — сказала она.

Как отметила Догузова, за последний год Тюменская область стала одним из ярких примеров того, как промышленный регион может постепенно стать привлекательным туристическим направлением.

«Тобольск – древнейший город Сибири, ее первая столица, с особой атмосферой и богатой историей. На мой взгляд, именно здесь можно открыть для себя настоящую Сибирь, с самобытной архитектурой, традициями и конечно, сибирской кухней. Если раньше город и знаменитый Тобольский кремль входили в часть туристических маршрутов из Тюмени, то с открытием нового аэропорта Тобольск становится самодостаточной точкой притяжения», — заключила глава Ростуризма.

В середине сентября Росавиация завершила сертификацию аэродрома нового аэропорта в Тобольске и выдала оператору аэропорта ООО "Оператор Тобольск" (управляется УК "Аэропорты регионов") сертификат соответствия. Аэропорт начнет принимать регулярные рейсы с 16 октября, его пропускная способность составит до 380 пассажиров в час. Ранее Тобольск не имел собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществлялись через тюменское "Рощино".